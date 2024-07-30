A6 e-tron дебютирует в среду на архитектуре Premium Platform Electric (PPE) с напряжением 800 В

Автопроизводитель Audi в начале года представил внедорожник Q6 e-tron, за которым недавно последовала линейка A5. В последний день июля дебютирует первый полностью электрический седан и универсал A6 e-tron.

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В преддверии этого события появился тизер, где демонстрируется оба варианта кузова. Передняя часть получит изогнутые фары с матричными светодиодными элементами в форме стрел. У седана крышка багажника в стиле хэтчбека. Универсал Avant получит заднюю светодиодную панель и подсвеченный логотип Audi. Наклон заднего стекла придаст этому автомобилю более динамичный внешний вид.

A6 e-tron создан на новой платформе Premium Platform Electric (PPE) с 800-вольтовой архитектурой. Концепт A6 e-tron был представлен ещё в 2021 году. До 100 км/ч он разгонялся меньше чем за 4 секунды при запасе хода 700 км за счёт аккумулятора 100 кВт*ч. Мощность у него составляла 469 л.с. при крутящем моменте 800 Нм.

Генеральный директор Audi Гернот Дёллнер в этом году говорил, что достоинства A6 e-tron будут такими, что могут побудить многих перейти на электромобили. Для остальных линейка A7 предложит двигатель внутреннего сгорания. Также Audi представит новый внедорожник Q5 как бензиновую альтернативу линейке Q6 e-tron.