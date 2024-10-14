Minisforum предлагает ПК на материнских платах MoTD с выделенным слотом PCIe x16

Компания Minisforum представляет очередные мини-ПК на процессорах AMD Ryzen 9 7940HX и Intel Core i9-12900HK в комплектации с материнской платой MoTD.

Мини-ПК 790S7 формата mini-ITX ориентирован на «профессиональный» сегмент рынка, предлагая элегантный дизайн серого цвета, в стиле офисных компьютеров.

Minisforum 790S7 работает на процессоре AMD Ryzen 9 7940HX, у которого 16 ядер и 32 потока, с 64 МБ кэш-памяти L3 и максимальной частотой 5,2 ГГц.

Ещё Minisforum 790S7 обладает низкопрофильной видеокартой AMD Radeon 610M. Она подходит для мультимедийных задач, но не для тяжёлых вычислительных нагрузок.

Производитель заявляет, что система способна поддерживать более мощные видеокарты, такие как GeForce RTX 4060. Поддерживается двухканальная оперативная память DDR5-5200, есть два слота для SSD PCIe 4.0 M.2.

Предлагается и аналогичное решение на процессоре Intel Core i9-12900HK, у которого 14 ядер (6 производительных и 8 энергоэффективных), 20 потоков, максимальная частота до 5 ГГц и 24 МБ кэша, при базовом TDP 45 Вт. Оба процессора установлены на материнской плате MoTD. Она оснащена полноразмерным слотом PCIe 4.0 x16, что позволяет расширить возможности этих ПК путём добавления дискретной видеокарты.

Для подключения мониторов Minisforum 790S7 поддерживает HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4. Имеется множество USB-портов, включая USB 3.2 (5 Гбит/с).

Minisforum 790S7 продаётся на официальном сайте компании за $459. Вариант с процессором Intel начинается с $399.