Мини-компьютеров на новом поколении процессоров становится всё больше

Производители мини-ПК готовятся к релизу продуктов следующего поколения на основе APU AMD Ryzen AI 300 Strix. Бренды Beelink и AOOSTAR уже представили свои разработки, а теперь к ним присоединился Minisforum. Это известный производитель компактных компьютеров, в том числе моделей на Intel Meteor Lake и AMD Hawk Point.

В состав EliteMini AI370 войдёт флагманский чип AMD Ryzen AI 9 HX 370 с 12 ядрами CPU и 16 графическими ядрами на основе новых архитектур Zen 5 и RDNA 3.5. TDP здесь от 15 до 54 Вт, а производительность ИИ оценивается в 50 TOPS для NPU и до 80 TOPS для всего чипа.

Дизайн EliteMini AI370 стандартный квадратный дизайн с закруглёнными углами и вентиляционными отверстиями по сторонам для отвода горячего воздуха. Некоторые производители добавили на свои устройства специальную кнопку Copilot. Сделала ли так Minisforum, неизвестно.

Предыдущий мини-ПК EliteMini от Minisforum на чипе AMD выдавал мощность до 70 Вт и имел поддержку OcuLink с богатым набором интерфейсов. Пока нет данных о ценах и сроках начала продаж. Компания обещает релиз в ближайшие недели.