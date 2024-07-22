Minisforum MS-A1 предлагается всего за $259

Известный производитель мини-компьютеров, компания Minisforum, обновила одну из своих моделей. MS-A1 основан на компьютере MS-01 и обладает сходным внешним видом. Первый работает на процессорах Intel под сокет LGA1700, тогда как новый поддерживает чипы AMD, причём не мобильные.

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Это первый для производителя портативный компьютер с поддержкой процессоров AMD в диапазоне от Ryzen 7000, Ryzen 8000 (мобильных версий) до новых Ryzen 9000. Имеется поддержка TDP до 65 Вт для Ryzen 9000 и до 100 Вт для процессоров с двумя кристаллами CCD, таких как Ryzen 7900X и 7950X. Могут работать и процессоры с более высоким TDP, но потребуется дополнительное охлаждение.

Можно установить два модуля оперативной памяти DDR5-5200 с максимальным объёмом 64 ГБ. Имеется слот PCIe x4 и два слота для накопителей типа M.2 2280. Карта расширения позволяет установить ещё один накопитель M.2.

В версии компьютера на процессорах AMD отсутствуют разъёмы SFP+, разъёмы для подключения к сети 2,5 Гбит/с и разъёмы Thunderbolt. С другой стороны, поддержка настольных чипов даёт возможность собрать по-настоящему мощную и при этом компактную систему.