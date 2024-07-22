Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Представлен портативный компьютер Minisforum MS-A1 с поддержкой Ryzen 9000
Minisforum MS-A1 предлагается всего за $259

Известный производитель мини-компьютеров, компания Minisforum, обновила одну из своих моделей. MS-A1 основан на компьютере MS-01 и обладает сходным внешним видом. Первый работает на процессорах Intel под сокет LGA1700, тогда как новый поддерживает чипы AMD, причём не мобильные.

реклама

Это первый для производителя портативный компьютер с поддержкой процессоров AMD в диапазоне от Ryzen 7000, Ryzen 8000 (мобильных версий) до новых Ryzen 9000. Имеется поддержка TDP до 65 Вт для Ryzen 9000 и до 100 Вт для процессоров с двумя кристаллами CCD, таких как Ryzen 7900X и 7950X. Могут работать и процессоры с более высоким TDP, но потребуется дополнительное охлаждение.

Можно установить два модуля оперативной памяти DDR5-5200 с максимальным объёмом 64 ГБ. Имеется слот PCIe x4 и два слота для накопителей типа M.2 2280. Карта расширения позволяет установить ещё один накопитель M.2.

В версии компьютера на процессорах AMD отсутствуют разъёмы SFP+, разъёмы для подключения к сети 2,5 Гбит/с и разъёмы Thunderbolt. С другой стороны, поддержка настольных чипов даёт возможность собрать по-настоящему мощную и при этом компактную систему.

#компьютеры #minisforum
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Watercool представила новую линейку систем водяного охлаждения
Xikii Industries представила свой новый корпус-шасси для ПК с видеокартами линейки Asus ProArt
Один из европейских ритейлеров опубликовал цены на новые процессоры AMD до их официального выхода
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Две ракеты «Искандер» «прошлись» по крупным эшелонам ВСУ с техникой в Харьковской области
+
Дональд Трамп пообещал урегулировать украинский кризис сразу после победы на выборах
+
Новый чип MediaTek Tianji 8400 превосходит по производительности Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3
+
Ракета SM-6 ВМС США, управляемая новым усовершенствованным армейским радаром, поразила цель
2
Интерфейс One UI 7.0 от Samsung заимствует функции iOS и делает ставку на искусственный интеллект
+
Bank of America: мировая полупроводниковая отрасль будет сильно зависеть от Тайваня ещё лет пять
+
Серверный процессор Amazon Graviton 4 превосходит процессоры AMD и Intel
5
Информатор обнародовал подробности о периоде запуска Sony PlayStation 5 Pro
+
Обнародованы характеристики, приблизительная стоимость и особенности линейки смартфонов iPhone 17
+
Подтверждено ещё одно камео члена Людей Икс для фильма "Дэдпул и Росомаха"
+
Российские истребители прогнали два стратегических бомбардировщика B-52H ВВС США от границы РФ
+
Новая услуга от Сбербанка: пополнение Steam через мобильное приложение
1
Тайны Большого красного пятна: Почему гигантский вихрь на Юпитере уменьшается
+
Эксперты: партнеры NVIDIA используют дешевую термопласту, из-за чего температура GPU достигает 100°С
5
Простейший вопрос заставил ошибиться лучшие нейросети
5
Xiaomi представляет беспроводные наушники Buds 5
+
Samsung подала очередной патент на необычный складной смартфон
1
В России будет наращиваться выпуск деталей для перспективных авиадвигателей ПД-8 и ПД-14
+
Intel представила встраиваемые процессоры Core "Raptor Lake Refresh" без ядер E-Core
1
Цены на бензин АИ-95 в России снова бьют рекорды
7

Популярные статьи

Как работает анонимность в Telegram, и почему скрыть свою личность в мессенджере почти невозможно
19
Оптимизируем ПК для гейминга правильно - полный гайд
40
Итоги гоночного уик-энда 20-21 июля
+
Как производители видеокарт экономят на геймерах, снижая количество памяти и качество термопасты
8
Сравниваем Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в играх: Часть 1
34
Почему игровые видеокарты стоят так дорого и будут стоить еще дороже – обзор причин
22
29 июля 2024 года Microsoft закрывает Marketplace Xbox 360
+
Токены Blum и Dogs раздадут на 100-ни миллионов холдеров и обгонят Notcoin
7
Галактика-зомби вернулась к жизни спустя 20 миллионов лет
7
Asia Times: Китайские подлодки получат боевые лазеры, способные "незаметно" cжигать спутники США
+

Сейчас обсуждают

l33t_h4x00r
22:20
Ламборгини Урус купили?
Токены Blum и Dogs раздадут на 100-ни миллионов холдеров и обгонят Notcoin
Mallory
22:18
Отличное описание всего блога Чимбала
Сравниваем Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в играх: Часть 1
Dzhereli
22:15
Это все прекрасно но fsr 3.0-3.1 пока не желают вводить в играх
Раскрыты несколько функций трассировки лучей архитектуры AMD RDNA 4
Колючка
22:13
это не спам не спам это
Сравниваем Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в играх: Часть 1
Колючка
22:10
Ты уже достаточно фактов о себе предоставил, чтобы ставить диагноз.
11 надёжных и выносливых SSD большого объёма, которые можно смело ставить в игровой ПК в 2024 году
Джон Коннор
21:59
Статья отличная. Но главными виновными я считаю майнеров. До них видеокарты почти не росли в цене с каждым поколением, но ощутимо прибавляли производительность. А сейчас нам скармливают прирост от апс...
Почему игровые видеокарты стоят так дорого и будут стоить еще дороже – обзор причин
Кирилл Иноземцев
21:49
Да, экономить на блоке питания, умно умно
Собираем оптимальный игровой компьютер для новых игр за разумную цену летом 2024 года
Сергей Милицкий
21:41
Вот так убивают веру в автора...
Xiaomi назвала бюджетные смартфоны, которые получат Harmony OS и длительный цикл обновлений
lelik1974
21:34
Даже оригинальное название в Гардиан не столь категорично, как местный ИИ-перевод
В облаках Венеры обнаружены химические признаки жизни
valderm
21:34
как говорят- выпил водки и баба яга стала красавицей ...
Оптимизируем ПК для гейминга правильно - полный гайд
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем