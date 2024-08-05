Minisforum AtomMan G7 Ti работает с видеокартой RTX 4070

Известный производитель небольших ПК, компания Minisforum, анонсировала новую модель в линейке AtomMan. Это игровая серия на самых современных процессорах Intel и зачастую с дискретными видеокартами. Первый продукт в этой серии получил процессор Intel Meteor Lake, затем был вариант на чипах AMD. На этот раз предлагается сочетание процессоров Intel и видеокарт Nvidia.

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Модель AtomMan G7 Ti предлагается в двух модификациях: с процессором Core i9-14900HX (24 ядра) или Core i7-14650HX (16 ядер). Последняя носит название G7 Ti SE. В обоих случаях используется мобильный вариант видеокарты GeForce RTX 4070.

Можно сказать, что это игровой ноутбук, только без экрана. Имеется два слота для установки DDR5 SODIMM, куда можно поставить до 96 ГБ оперативной памяти со скоростью 5600 MT/s.

Также поддерживаются два M.2 2280 SSD с интерфейсом PCIe 4.0x4. Имеется Wi-Fi 7 и один разъём Ethernet RJ45.

В рабочем режиме потребление составляет 140 Вт при скорости вращения вентилятора 2700 об/мин. В режиме производительности мощность поднимается до 180 Вт и используются два вентилятора на 4400 об/мин. Процессор может выдавать 90 Вт в режиме разгона одного ядра, а видеокарта 140 Вт.

Цена устройства и дата начала продаж названы пока не были.