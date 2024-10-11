Age of Mythology: Retold становится лучше прежнего

Более месяца назад Microsoft выпустила ремейк своей фэнтезийной RTS Age of Mythology: Retold и с тех пор поддерживает игру новыми патчами. Очередное обновление увеличивает номер версии игры до 17.36100.

На официальном сайте Age of Empires представлен длинный список изменений этого обновления. Список друзей теперь будет отображаться в отсортированном порядке: сначала по статусу онлайн, затем по имени. Лобби «Обзор игр» теперь можно искать по ID игры, URL-адресам ID игры и именам игроков. Доступен режим 4 на 4 для рейтинговых и быстрых игр при автоматическом подборе соперников.

Список игр на экране браузера многопользовательского режима теперь предложит игрокам более полный список онлайн-игр. Патч также содержит ряд изменений баланса игры, особенно для некоторых основных и второстепенных богов, а также для нескольких мифических и человеческих юнитов.

Патч также содержит «улучшения меню сохранения/загрузки» и «улучшения стабильности и производительности, особенно в редакторе сценариев и матчах на поздних этапах». Устранены некоторые проблемы с анимацией игры.

Age of Mythology: Retold доступна на ПК и консолях Xbox Series X и S, а также для подписчиков сервисов PC Game Pass и Xbox Game Pass Unlimited. Microsoft уже анонсировала первое дополнение к игре, Immortal Pillars. Оно принесёт в игру китайскую мифологию с её богами и существами. Дата выпуска дополнения неизвестна.