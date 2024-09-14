Microsoft продолжает совершенствовать свою игру Age of Mythology: Retold

Компания Microsoft выпустила ремейк видеоигры жанра RTS под названием Age of Mythology: Retold и теперь доводит её до блеска. В пятницу был представлен патч, где есть изменения баланса и другие усовершенствования.

Список изменений опубликован на сайте Age of Empires. Обновление под номером 17.27932 вносит изменения в баланс некоторых игровых богов и юнитов-монстров. Монстры Гидра и Сцилла получили больше голов с увеличенным уроном. Хитпоинты некоторых юнитов также изменили.

Есть изменения в рандомных картах и многопользовательских функциях. Обладатели компьютерной версии игры, которые приобрели её в магазине Microsoft Store, смогут сыграть на портативных консолях ROG Ally и Legion Go. Также появилась поддержка беспроводного контроллера на Xbox 360. При этом кастомные моды могут быть несовместимы с этим обновлением. В случае проблемы эти моды рекомендуется отключить.

В магазине Steam игра показывает неплохие результаты. На этой неделе максимальное число одновременных игроков составило 25879. Сайт Neowin выставил игре высочайшую оценку — 9,5 из 10.