AMD уверена в преимуществе над Nvidia, но не в графических процессорах

Компания AMD не может на равных противостоять Nvidia на рынке видеокарт, но есть и другие сегменты. Процессоры MI325X разработаны для дата-центров и обработки интенсивных рабочих нагрузок ИИ. Bloomberg пишет, что генеральный директор AMD Лиза Су говорит о превосходстве этих чипов над популярными процессорами Nvidia H100.

Одной из ключевых особенностей чипов MI325X является использование 256 ГБ памяти HBM3E. Это в 1,8 раза больше, чем у предшественника MI300X. Память HBM3E имеет внушительную пропускную способность 6 ТБ/с, что важно для обработки больших объёмов данных и связанных с задачами ИИ сложных вычислений.

Процессоры Nvidia H100 2022 года использовали память HBM3 вместо более современной HBM3E, с пропускной способностью 3 ТБ/с. Новые процессоры на архитектуре Blackwell используют 288 ГБ памяти HBM3E с пиковой пропускной способностью около 13,8 ТБ/с.

Спрос на продвинутые системы на кристаллах в последнее время вырос, так как технологические компании стремятся обучать усовершенствованные модели ИИ. На прошлой неделе Nvidia и Foxconn объявили, что строят крупнейшее в мире предприятие по производству суперчипов Nvidia GB200 на основе архитектуры Blackwell.

Nvidia начала отправлять образцы этих чипов партнёрам и ожидает миллиарды долларов дохода от них к концу года. В результате акции стремительно растут, что позволяет ей стать второй по величине компанией в мире, сразу после Apple.

AMD тоже не прочь урвать часть этого растущего рынка. Компания не сообщила, когда процессоры MI325X будут доступны, но производство должно стартовать до конца года. AMD сообщает, что рынок чипов ИИ достигнет объёма $500 млрд к 2028 году.