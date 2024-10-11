Процессор может появиться в конце октября.

По слухам, AMD Ryzen 7 9800X3D будет работать на базовой частоте 4,7 гигагерц (ГГц), а при нагрузке на все ядра сможет удерживать частоту 5,2 ГГц, сообщает VideoCardz со ссылкой на ряд слухов. Неизвестно, речь идёт о розничном экземпляре процессора или инженерном образце, какой-либо дополнительной информации нет, что снижает степень доверия к данной информации.

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AMD официально ещё не представила новые 3D V-Cache процессоры в серии Ryzen 9000, однако, по информации инсайдеров, первая модель может появиться уже в конце октября. Это будет 8-ядерный 16-поточный Ryzen 7 9800X3D, который потенциально может стать лучшим выбором для новых игровых ПК. Модели с большим количеством ядер должны появиться позже.

Ранее в Сети также появились слухи о производительности AMD Ryzen 7 9800X3D в бенчмарке Cinebench R23. Процессор якобы набрал 2145 баллов в одноядерном режиме и 23315 баллов в многоядерном, что говорит о значительном преимуществе над моделью 7800X3D в диапазоне 20…28%. При этом Cinebench R23 не задействует дополнительный кэш, который тоже могли улучшить, а значит в играх преимущество может быть ещё больше.

Недавно энтузиасты изучили подробные снимки кристалла с ядрами AMD Zen 5, обнаружив ряд интересных изменений, некоторые из которых намекают на существенные изменения 3D V-Cache.