Процессоры AMD Turin входят в серию EPYC 9005 и делятся на два класса: Scale-Up и Scale-Out.

AMD представила процессоры EPYC 5-го поколения под кодовым названием Turin, сообщает Wccftech, — процессоры содержат до 17 чиплетов с общим количеством транзисторов до 150 миллиардов.

Источник изображения: AMD, Wccftech

Процессоры AMD Turin входят в серию EPYC 9005 и делятся на два класса: Scale-Up и Scale-Out. К классу Scale-Up относятся варианты с 4-нанометровыми кристаллами ядер Zen 5, процессор можно оснастить 16-ю такими кристаллами, получив в общей совокупности 128 ядер и 256 потоков (8 ядер Zen 5 на кристалл).

Источник изображения: AMD, Wccftech

Процессоры Scale-Out оснащаются 3-нанометровыми кристаллами ядер Zen 5c, плотная компоновка позволяет уместить 16 ядер в одном кристалле, AMD предлагает 192 ядерные 384-поточные процессоры с 12-ю такими кристаллами. Процессоры поддерживают AVX-512 с полным каналом передачи данных 512 бит, тактовая частота в линейке достигает 5 гигагерц.

Источник изображения: AMD, Wccftech

AMD использует один и тот же сокет SP5 для обоих вариантов Turin, также это означает, что владельцы существующих платформ с Zen 4 процессорами Genoa и Bergamo смогут перейти на новые модели. Вся серия масштабируется от 8 до 192 ядер с TDP от 155 до 500 ватт. Поддерживаются конфигурации с одним и двумя сокетами (1P и 2P).

Некоторые данные о производительности в сравнении с процессорами EPYC 4-го поколения и Intel Xeon 5-го поколения. Источник изображения: AMD, Wccftech



AMD заявляет, что Zen 5 обеспечивает прирост IPC до 17% в сценариях, свойственных корпоративным и облачным платформам, до 37% в сценариях, свойственных платформам для HPC и приложений с искусственным интеллектом.

Платформа по-прежнему предлагает поддержку 12-канальной памяти DDR5, но теперь с большей скоростью — до 6400 мегатранзакций в секунду. До 6 терабайт на сокет. Присутствует поддержка ECC, 128 линий PCIe 5.0/CXL 2.0. Одним из нововведений Turin является поддержка PPR или динамического пост-пакетного восстановления для модулей ECC RDIMM x4 и x8.

С момента выпуска первого поколения процессоров AMD EPYC компания увеличила свою долю в серверном сегменте до 34% и намерена расширять лидерство с новыми процессорами на базе архитектуры Zen 5.