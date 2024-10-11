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Bublik1
В Китае заметили модифицированную GeForce RTX 4090 с 48 Гб памяти, выпуск которой поставлен на поток
Неясно, где местные инженеры взяли драйвер для такой необычной видеокарты, ведь сама NVIDIA ничего подобного не предлагает

Серию GeForce RTX 50 Дженсен Хуанг представит только 6 января 2025 года, ну а до этого времени самой быстрой видеокартой останется GeForce RTX 4090. Действующий флагман предлагает ультимативную производительность, полагаясь на 384-битную шину и самый большой в настольном сегменте графический процессор. Видеокарта появилась в продаже за $1600, но купить её за такую сумму нельзя даже спустя два года после релиза. Как выяснилось, GeForce RTX 4090 крайне хорошо показывает себя в сложных вычислениях. Спрос на высокопроизводительные графические ускорители превышает возможности производства, ну а это вынуждает многих людей покупать игровые видеокарты для обучения нейросетей и работы облачных технологий. Месяц назад в США купить такую видеокарту можно было от $1800 и дороже, но недавно стало известно, что NVIDIA прекратила производство флагманов.

Сегодня отгрузки партнёрам остановились, а на некоторых рынках уже начал формироваться дефицит. Цены тут же пошли вверх, но спрос на GeForce RTX 4090 не ослабевает. По данным экспертов, во многом причина заключается в китайских покупателях, активно наращивающих технологический потенциал. Для рынка Поднебесной выпускается специальная версия с урезанной производительностью, но даже это не мешает её высокой популярности. По данным инсайдеров, пока весь мир фиксирует дефицит флагманов NVIDIA, в Китае наблюдается нечто удивительное. Так, в сети засветилась GeForce RTX 4090 с удвоенным количеством видеопамяти. Напомним, обычная версия имеет 24 Гб GDDR6, тогда как модифицированная получила 48 Гб самой скоростной видеопамяти. Выясняется, что речь идёт не о модификации от рядового энтузиаста, ведь производство поставлено на поток. Местная фабрика предлагает партии по 100 единиц, которые не только оснащены необходимым количеством памяти, но и получают качественное охлаждение. Отмечается, что система повторяет эталонную в видеокартах NVIDIA, позволяя размещать видеокарты в серверных стойках. 

Эксперты не смогли разобрать модифицированную видеокарту, поэтому о том, каким образом там интегрировано такое большое количество памяти, остаётся только догадываться. Поскольку чипов объёмом 4 Гб в продаже не существует, то можно предположить, что память размещается с двух сторон. Проблема в том, что нужна специальная плата, ну а это уже дело китайских инженеров. Создать нечто подобное не очень сложно, но заставить работать такую видеокарту – это задача другого уровня. Проблема в том, что подходящего программного обеспечения не существует, а значит пришлось бы вносить значительные изменения в оригинальный драйвер NVIDIA. Поскольку производство поставлено на поток, то сомневаться в успешной работе модифицированных GeForce RTX 4090 не приходится. Вполне возможно, что китайские инженеры смогли внести нужные изменения самостоятельно, но есть подозрения, что без участия со стороны NVIDIA не обошлось. 

На первый взгляд кажется, что Дженсену Хуангу не выгодно создавать конкурента для Quadro A6000, но в данном случае всё сводится к деньгам. Продавать в Китай достаточное количество высокопроизводительных решений NVIDIA не может, а некоторые и вовсе запрещены американским правительством. При этом спрос на рынке Поднебесной растёт, а значит за определённую сумму дядюшка Хуанг действительно мог предоставить китайцам нужное программное обеспечение. Пока это только догадки, ну а модифицированные GeForce RTX 4090 вряд ли покинут местный рынок. Учитывая остановку производства, то уже совсем скоро видеокарты закончатся и у китайцев, а вот что будет с GeForce RTX 5090, остаётся только догадываться. Напомним, обычная геймерская версия GeForce RTX 4090 запрещена для ввоза в Китай, поскольку не укладывается в максимальные скоростные нормы. Именно для этого и была создана GeForce RTX 4090D, тогда как даже GeForce RTX 5080 предложит скорость выше, чем способен развивать действующий флагман. Не так давно инсайдеры писали, что NVIDIA пытается убедить правительство США в необходимости скорректировать экспортные нормы, но удастся ли Дженсену Хуангу договориться с бюрократами, пока неясно. Если переговоры провалились, то даже отгрузка GeForce RTX 5080 в Китай может оказаться под запретом.  

#nvidia #видеокарты #geforce rtx 4090
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PanzerK
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Да да... конечно же голосование ноунемов перевешивает чемоданы с баблом от вендоров... верим верим... 90% голосов при 90% явке... классика )))
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VAKT
12:06
это не топ - это видюхи из финалов официальных конфигов WGC, при чём x1600 была выбрана голосованием среди команд - это точно помню
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 6600 256Mb, или nVidia - сила, ATi слила
VAKT
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Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 6600 256Mb, или nVidia - сила, ATi слила
AlexeyG
12:03
12гб на 5070 разочарование. Могли бы выпустить оптимальную карту цена-память-производительность. Это они и 5060 выпустят опять с 8гб? Опять на теже грабли.
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PanzerK
12:02
А вы статью точно читали? Или у современной молодёжи этот навык атрофировался окончательно?
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 6600 256Mb, или nVidia - сила, ATi слила
PanzerK
12:02
Ну и ваш этот топ какой то заведомо дегенеративный, учитывая что GF2 эт карты 2000 года, а в 2001 уже вышел легендарный GeForce 3, что касается 2003 года где написано FX5600 - это вообще надо быть пол...
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VAKT
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Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 6600 256Mb, или nVidia - сила, ATi слила
Китя
11:58
В общем понятно твой бук порет 4090.
GeForce RTX 5070 будет иметь всего 12 ГБ памяти
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