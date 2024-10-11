Windows 11 поддерживает сторонние ключи доступа и предлагает более удобное их сохранение через Windows Hello

Будучи одним из главных мировых разработчиков программного обеспечения, компания Microsoft уделяет повышенное внимание безопасности. Только в этом году она закрыла сотни уязвимостей в различных программных продуктах и сервисах.

Но Microsoft заботится не только об устранении уязвимостей. Она также продвигает безопасные практики, такие как биометрическая защита через Windows Hello и использование ключей доступа вместо обычных паролей. Ключи в этом году стали доступны для потребительских аккаунтов.

Теперь Microsoft сообщает, что Windows 11 будет поддерживать сторонние ключи доступа для усиления общей безопасности. В блоге разработчиков Windows Microsoft сообщила, что обновила API Windows 11 и добавила поддержку сторонних ключей доступа. Сейчас она сотрудничает с такими компаниями, как 1Password и Bitwarden, для более тесной интеграции их ключей в Windows.

Microsoft также переработала интерфейс Windows Hello, упростив его. Теперь при переходе на сайт с поддержкой ключей доступа будут предложены варианты сохранения ключа (в свой аккаунт Microsoft или в другое место).

Ожидается, что на конференции Authenticate 14–16 октября Microsoft представит больше новостей по вопросам безопасности.