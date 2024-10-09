Пользователям рекомендовали переходить на актуальную версию Windows 11 24H2.

Корпорация Microsoft официально прекратила поддержку двух популярных версий операционной системы Windows 11 — 21H2 и 22H2. Эти версии больше не будут получать обновления безопасности и исправления уязвимостей, что делает их использование потенциально небезопасным. Компания настоятельно рекомендует пользователям обновить операционную систему до последней версии Windows 11 24H2, чтобы продолжать получать актуальные обновления и защиту.

Для обычных пользователей поддержка Windows 11 версии 21H2 завершилась еще в октябре 2023 года. Это означает, что с этого момента операционная система больше не получает критически важных обновлений, включая патчи безопасности, что может сделать компьютеры уязвимыми для атак. Корпоративные клиенты, однако, имели возможность получать обновления для версии 21H2 до октября 2024 года, что давало им больше времени на планирование и проведение обновлений.

Что касается версии 22H2, пользователи, работающие с корпоративными лицензиями, имеют возможность получать обновления еще один год. Это отличное решение для тех, кто не может сразу перейти на новейшую версию, но при этом нуждается в поддержке и защите.