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Windows 11 24H2 создаёт неудаляемый кэш обновления объёмом 8.63 ГБ
Microsoft уже знает о проблеме и работает над её решением.

Компания Microsoft приступила к развёртыванию Windows 11 версии 24H2 несколько дней назад, и за это время пользователи столкнулись лишь с малым количеством ошибок, но всё же они имеются — совсем недавно начали поступать жалобы о невозможности удаления кэша обновления Windows, пишет издание Windows Latest.

Сообщается, что после установки Windows 11 24H2 обновление создаёт кэш очистки объёмом 8.63 ГБ, который виден в таких инструментах, как Очистка диска или Очистка хранилища, и не удаляется штатным средствами.

Попытки вручную удалить файлы из папки также ни к чему не приводят, так как при последующем запуске инструмента Очистка диска и выборе опции «Очистка Центра обновления Windows» объём файлов кэша остаётся неизменным и составляет 8.63 ГБ.

Источник фото: Windows Latest

Хотя точного объяснения данной проблемы в настоящий момент не имеется, журналисты источника предполагают, что баг является результатом работы нового механизма обновлений контрольных точек, призванного уменьшить размер апдейтов и использующего ряд компонентов из текущего обновления контрольной точки для своего функционирования — файлы помечаются как необходимые для будущих апдейтов, что и приводит к неудаляемому кэшу.

Отмечается, что проблема довольно распространена и Microsoft уже занимается её решением, поэтому рекомендуется не удалять файлы собственноручно, чтобы не нарушить механизм обновлений, а дождаться выхода апдейта, исправляющего этот баг.

#windows 11 24h2
Источник: windowslatest.com
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