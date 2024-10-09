Vivo X200 выпустят меньше, чем через неделю

Наступает горячая пора на рынке смартфонов, когда их анонсируется как никогда много. Линейка Vivo X200 уже на подходе, она будет представлена 14 октября. Сведений об этих устройствах до сих пор было не особо много. Теперь Vivo выпустила первое промо-видео, показывающее вложенные в разработку усилия.

Сначала видео было выпущено в Китае, но инсайдер Абхишек Ядав опубликовал его в Twitter. Ролик длиной всего 33 секунды демонстрирует все три аппарата: Vivo X200, X200 Pro и X200 Pro Mini.

Android Headlines сообщает, что устройства изготовлены из металла и стекла. Есть вероятность, что будет вариант и из веганской кожи. Все три модели выглядят примерно одинаково, хотя Vivo X200 Pro Mini выделяется дизайном камер. У X200 и X200 Pro камеры расположены рядом, а у Pro Mini — в ромбовидном порядке.

На снимках демонстрируется стильный и тонкий дизайн и цветовые варианты: чёрный, синий, серый и белый. Vivo X200 Pro выглядит как серьёзный конкурент будущему флагману Samsung Galaxy S25. Цены начнутся с $570 за X200, $655 за X200 Pro Mini и $740 за X200 Pro, пишет GSMArena.





В линейке также есть четвёртая модель — Vivo X200 Ultra. Её стоимость неизвестна, и вряд ли она будет выпущена раньше 2025 года.