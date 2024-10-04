Snapdragon 8 Gen 4 и Dimensity 9400 станут быстрее и дороже

С каждым днём становится всё ближе анонс мобильных процессоров следующего поколения для флагманских Android-устройств. Компания MediaTek собирается представить чип Dimensity 9400 9 октября, а Qualcomm анонсирует Snapdragon 8 Gen 4 (или 8 Elite) позже в октябре.

Уже было известно, что новые чипы подорожают. Информация от менеджера по продуктам Vivo Хан Босиао говорит о том, что процессоры этого года принесут прирост производительности больший, чем у двух последних поколений вместе взятых, что бывает нечасто.

Хан говорит, что хотя флагманские смартфоны прошлого года были привлекательны из-за большего объёма оперативной памяти по более низким ценам, в нынешнем году покупка новых устройств станет ещё более заманчивой.

Он называет две ключевые причины. Во-первых, достижения в технологии экранов. Флагманы 2024 года получат крайне узкие симметричные рамки и «значительно обновлённый» форм-фактор. Ещё важнее для многих станет прирост скорости процессоров. По данным Хана, который говорит о наличии у него опыта работы с 17 поколениями продуктов и 12 итерациями систем на чипах, обычно улучшение производительности составляет около 15% от поколения к поколению, с редкими скачками в 20–25%.

На этот раз речь идёт о 40%. Хан считает, что за раз новые процессоры перепрыгнут сразу на два поколения вперёд. Заодно разрыв в производительности между флагманами и идущими сразу за ними аппаратами будет больше обычного.

На вопрос одного из пользователей в комментариях о том, идёт ли речь о MediaTek или Qualcomm, Хан ответил, что об обоих производителях. Хан также кратко затронул вопрос о повышении цен на новые чипы, назвав и его «наибольшим в истории» мобильных процессоров.