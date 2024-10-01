Vivo X200 скоро поступят в продажу

Компания Vivo готовится к началу продаж флагманской серии vivo X200. Анонс назначен на 14 октября, и по мере приближения этой даты появляются всё новые подробности. Недавно компания подтвердила дизайн передней и задней панелей X200. Теперь все три модели — стандартная, Pro и версия mini — появились в сети, демонстрируя предлагаемые цветовые варианты.

Вся линейка Vivo X200 появилась в китайском онлайн-магазине JD.com. Скриншоты, которыми поделились китайские блогеры, показывают дизайн и цветовые варианты моделей X200, X200 Pro и X200 Pro mini.

Все три модели vivo X200 имеют практически идентичный дизайн. У каждого аппарата плоские грани, плавно переходящие к краям. На задней панели расположен круглый модуль камеры с оптикой ZEISS.

Vivo X200 Pro mini имеет такой же дизайн и расположение камер, как и стандартный X200. Версия Pro отличается расположением объективов. При этом X200 и X200 Pro будут доступны в одних цветах:

Moonlight White (лунный белый)

Midnight Black (полуночный чёрный)

Sapphire Blue (сапфировый синий)

Titanium (титановый)

Версия mini будет отличаться розовыми и зелёными цветовыми вариантами, отказавшись от синего и титаново-серого. Чёрный и белый цвета есть и здесь.

Vivo X200 Pro может получить новый процессор MediaTek Dimensity 9400. Ожидается, что версия mini получит производительность, как у Pro, но с экраном 6,3 дюйма.

Что касается X200 и X200 Pro, ожидается панель OLED размером 6,78 дюйма с разрешением 1,5K и частотой 120 Гц. У Vivo X200 будет аккумулятор ёмкостью 5600 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 90 Вт. X200 Pro может предложить ещё более внушительную батарею 6000 мАч.

X200 и X200 Pro могут выпустить за пределами Китая в первом квартале 2025 года. Пока неясно, будет ли X200 Pro mini доступен на международном уровне.