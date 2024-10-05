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iPhone 17 Slim получит новый тонкий экран OLED от малоизвестной тайваньской компании
Novatek объединяет сенсорный слой и драйвер дисплея в один элемент

Уже были слухи о том, что в следующем году Apple выпустит тонкий смартфон iPhone 17 Air или Slim. Недавнее заявление тайваньского производителя экранов может подтвердить это.

Компания Novatek объявила, что начнёт выпускать экраны OLED с использованием новой технологии под названием Touch and Display Driver Integration (TDDI). Эта технология объединяет сенсорный слой и драйвер дисплея в один элемент. Это может показаться незначительным изменением, но оно способно повлиять на толщину устройства. Благодаря отказу от отдельного слоя производители смогут уменьшить толщину смартфонов на несколько миллиметров.

DigiTimes пишет, что Apple может стать одним из первых клиентов Novatek, заинтересованных в использовании такого дисплея. Давно ходят слухи о тонком iPhone 17 Air (или Slim), который может заменить модель Plus. Новый дисплей TDDI может помочь Apple достичь желаемой цели.

Официально это пока не подтверждено. DigiTimes высказывает предположение, что Apple сначала протестирует эту технологию на других устройствах, вроде iPad или Apple Watch.

Согласно предыдущим сообщениям, аппарат Slim получит экран диагональю 6,6 дюйма с поддержкой Dynamic Island и частотой обновления 120 Гц (ProMotion). Наверняка будет использоваться процессор Apple A19, который будет производиться по усовершенствованному техпроцессу 3 нм компании TSMC. В августе сообщалось, что Apple может улучшить переднюю камеру всей серии iPhone 17, заменив 12-Мп сенсор на более качественный 24-Мп.

В любом случае, iPhone 17 Slim не будет дешёвым. Его стартовая цена ожидается на уровне $1299. iPhone 17 Pro и Pro Max могут стоить $1099 и $1199 соответственно.

#смартфоны #apple #iphone
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