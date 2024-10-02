iPhone SE 2025 может подорожать

Аппарат Apple iPhone SE наконец-то получит новый внешний вид, сообщает Марк Гурман из Bloomberg. Он утверждает, что следующая версия SE может быть выпущена в начале следующего года.

По его данным, новая модель будет напоминать iPhone 14, включая вырез в верхней части экрана. Это означает, что предстоящий аппарат может стать последним смартфоном Apple с физической кнопкой Home и интегрированным сенсором Touch ID.

Последние две модели iPhone SE сохраняли дизайн iPhone 8. Теперь его могут сделать намного более современным. С исчезновением толстых верхних и нижних рамок появится больший экран. Скорее всего, это будет панель LCD с частотой 60 Гц. Более практичным обновлением может стать большая батарея и поддержка MagSafe.

Главным же новшеством следующего iPhone SE может стать поддержка набора функций генеративного ИИ Apple Intelligence. Сюда войдут переработанный Siri, более глубокая интеграция приложений и ChatGPT.

Ещё будет использоваться последний процессор Apple. Пока Apple Intelligence работает только с чипами A17 Pro (в iPhone 15 Pro) и A18 в( iPhone 16).

Вероятно, что iPhone SE 2025 получит процессор A18. Из-за этого стоимость устройства может вырасти. Аппарат нынешнего поколения стоит $429.

Bloomberg также упоминает об обновлённых iPad в следующем году, наряду с новой версией Magic Keyboard для iPad Air в 11 и 13 дюймов.