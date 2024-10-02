Apple стала меньше зарабатывать на iPhone 16 Pro Max из-за более дорогих компонентов

Apple не вносила революционных изменений в недавно представленный iPhone 16 Pro Max. Компания тщательно поработала над устранением некоторых проблем и добавила множество улучшений. В результате получился чуть более дорогой флагман при сохранении прежней розничной цены.

Анализ стоимости материалов показал, что производство новой модели подорожало на $32. Нужно помнить о том, что существуют и другие расходы, помимо стоимости компонентов.

Самыми дорогими компонентами iPhone 16 Pro Max стали экран LTPO OLED и модуль задней камеры. Каждый из них оценивается в $80. В сумме все компоненты стоят $485, что на $32 больше по сравнению с iPhone 15 Pro Max.

Экран LTPO OLED подорожал на $5. Apple заменила сверхширокоугольную камеру 12 Мп из iPhone 15 Pro Max на 48 Мп, что обошлось в дополнительные $10.

Одним из главных обновлений стала замена оперативной памяти с LPDDR5 на LPDDR5X. С улучшением пропускной способности и эффективности каждый модуль по 8 ГБ подорожал на $5 — до $17.

Стоимость компонентов в размере $485 составляет 40,4% от розничной цены iPhone 16 Pro Max в США, что означает валовую маржу в 59,6% с каждого проданного устройства. К числу других затрат относятся логистика и маркетинг.