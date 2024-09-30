Apple собирается расширить линейку устройств умного дома

Таинственное устройство Apple HomeAccessory, информация о котором недавно появилась в программном коде, представляет собой нечто вроде ответвления линейки HomePod. При этом здесь есть экран, как на Amazon Echo Show 10 или Google Nest Hub Max.

Марк Гурман из Bloomberg подтверждает эти сведения и добавляет кое-что ещё о версиях и дате выпуска будущих устройств Apple для умного дома. Ожидается два устройства с экранами, которые сильно отличаются от нынешних HomePod или HomePod Mini.

Более дешёвое устройство с меньшим экраном известно внутри компании как проект J490. Здесь будет квадратный экран с камерой FaceTime и динамиками. Его основное предназначение — отображение базовых приложений, таких как «Календарь» или «Заметки», а также выполнение функции хаба для умных устройств автоматизации дома от Apple.

Проект J490 станет реальностью уже в следующем году. Тогда Apple выпустит HomePod с экраном в первом квартале. Польза от небольшого смарт-дисплея вырастет благодаря Apple Intelligence. Ожидается использование процессора A18 из iPhone 16.

Apple использует это устройство в качестве испытательной платформы. Она хочет оценить реакцию пользователей, прежде чем выпустить другое умное устройство — J595. Это большое настольное устройство с огромным экраном в стиле iPad для взаимодействия и потребления медиа или контента из App Store.

Оно может стоить около $1000 и обладать своего рода роботизированной рукой, назначение которой пока остаётся неясным. У настольного устройства Apple пока нет точной даты выпуска. Компания всё ещё работает над определением его функционального назначения.

Ещё одно важное новшество, связанное с предстоящими умными устройствами Apple, заключается в том, что они будут работать на новой специализированной операционной системе, которая, возможно, будет называться homeOS. Apple также может интегрировать в неё tvOS — программное обеспечение, на котором сейчас работает Apple TV.

Такая интеграция позволит выделить экосистему умного дома Apple как жизнеспособную альтернативу более устоявшимся решениям на рынке. Всё зависит от реализации и реакции пользователей.