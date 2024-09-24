Опрос владельцев ПК показал, почему чипы AMD Ryzen 9000 плохо продаются

Популярный компьютерный сайт 3DCenter.org не так давно провёл среди своих посетителей опрос с целью выяснить их мнение относительно процессоров последнего поколения AMD Ryzen 9000 на архитектуре Zen 5. Опрос не самый масштабный, но позволяет составить приблизительное мнение относительно восприятия этих процессоров.

Участие в опросе приняли 977 человек. На выбор предлагалось 11 вариантов ответа, и в большинстве случаев были выбраны нейтральные варианты. Чаще всего, а именно в 23% случаев, выбирался ответ «Среднее первое впечатление, в основном не хватает немного большей производительности (в основном в играх)».

23,7% ответили отрицательно, а 21,1% положительно. Можно сказать, что большинство пользователей возможностями новых процессоров не впечатлились. Они считают, что прирост производительности недостаточный для процессоров нового поколения в любых сценариях применения.

12% назвали процессоры интересными для приобретения, но 5% из них назвали их дорогими. По сравнению с аналогичными опросами относительно процессоров на архитектуре Zen 4 положительные ответы давали намного реже.

Остаётся наблюдать за тем, как покупатели воспримут входящие 24 октября процессоры Intel Arrow Lake.