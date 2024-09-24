APU AMD Z2 Extreme получит 8 вычислительных ядер

В интернете обнаружилась информация относительно нового чипа APU AMD Ryzen Z2 Extreme. Ожидается, что он войдёт в состав будущих портативных игровых консолей.

Чип придёт на смену APU Z1 Extreme, который сейчас применяется в устройствах вроде Asus ROG Ally. Z1 Extreme основан на прежней архитектуре Zen 4, но уже представлены серии процессоров для ПК и ноутбуков APU Ryzen 9000 и Ryzen AI 300 на архитектуре Zen 5. Несомненно, AMD выпустит APU Z2 Extreme также на Zen 5.

Об этом недавно рассказал связанный с грузоперевозками документ, который описывает чип как Z2X28W с ID 100-000001684. Z2X — кодовое имя Z2 Extreme, а 28W — вероятное значение TDP. Это подтверждает слух, что Z2 Extreme будет работать в диапазоне TDP от 9 до 30 Вт, хотя в реальности максимум может быть 28 Вт.

Несколько недель назад AMD подтвердила, что собирается представить APU Ryzen Z2 Extreme в первой половине 2025 года. Это связано с тем, что нынешняя серия Strix Point слишком дорога для игровых портативных устройств. Дальше выпустят чипы Krackan Point для массового сегмента рынка ноутбуков. Были сведения о нескольких мини-ПК с процессорами AMD Strix Point Ryzen AI 300. Пока один производитель устройств не представил портативных игровых моделей на Strix Point.

MSI предпочитает Lunar Lake для консоли Claw 8, а ZOTAC использует чип на Zen 4 для устройства Gaming ZONE. Будущие Asus ROG Ally и Lenovo Legion Go могут получить Z2 Extreme.

Этот чип имеет конфигурацию 3+5 ядер с 3 ядрами Zen 5 и 5 ядрами Zen 5c. У него есть поддержка гиперпоточности и максимальный кэш 16 МБ. Интегрированный графический процессор основан на архитектуре RDNA 3.5 с 12 вычислительными блоками, как у APU Ryzen AI 9 HX 370. Z2 Extreme должен не только улучшить игровую производительность портативных устройств, но и повысить продолжительность их работы, о чём говорил старший вице-президент AMD Джек Хуэн.