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Intel официально представила процессоры Core Ultra 200V Lunar Lake
Новая графика Xe2 по утверждению Intel на 31% быстрее архитектуры Xe-LPG, на 68% выше графики Snapdragon X Elite и на 16% выше, чем AMD Radeon 890M

 Сегодня знаменательный день для компании Intel, так как состоялся выпуск серии мобильных процессоров Core Ultra 200V под кодовым названием Lunar Lake. Эта архитектура разрабатывалась долгое время, и является важной для Intel по нескольким причинам. Возможно, самым значительным для Intel являются гораздо более быстрые ускорители искусственного интеллекта, называемые NPU4, обеспечивающие в три раза большую производительность по сравнению с линейкой Meteor Lake, которая не прошла квалификацию в программе Microsoft Copilot+PC.

 Для обычных пользователей производительность нейронного процессора не является основным фактором, учитывая все еще ограниченную доступность функций, использующих ускорение машинного обучения. Несомненно, наиболее интересными должны быть новые процессорные и графические архитектуры.

 Подобно предстоящему семейству Arrow Lake, серия Core Ultra 200V будет иметь два типа ядер: производительные (Lion Cove) и эффективные (Skymont). Стоит отметить, что во всех моделях Core Ultra 200V активированы все ядра, поэтому единственным различием в спецификациях в новом семействе является разница в тактовых частотах. Таким образом все процессоры Lunar Lake являются 8-ядерными.

Core Ultra 200V «Lunar Lake»

• ЦП: 4x Lion Cove + 4x Skymont;

• Графика: 8x Xe2 Core (LPG);

• Нейронный процессор (NPU): до 48 TOPS;

• Память: до 32 ГБ LPDDR5X-8533 (память в чипе);

• автономность до 20,1 часов в UL Procyon Office (Core Ultra 7 268V);

• На 50% ниже энергопотребление (по сравнению с Ultra 7 165H);

• В 2 раза выше энергоэффективность ГП (по сравнению с Core Ultra 7 155H);

• На 20% выше производительность/ватт (по сравнению с Qualcomm X1E-80-100).

 Новая архитектура использует другой подход к использованию памяти в сверхкомпактных ноутбуках. Вместо того чтобы позволить пользователям менять модули SODIMM, Intel интегрировала два модуля LPDDR5X непосредственно на кристалл. Это значительно уменьшает занимаемую площадь, но исключает возможность потенциального обновления со стороны пользователей. Выбор ноутбука с 16 ГБ или 32 ГБ оперативной памяти становится ответственным решением. Интересно, что других конфигураций памяти не предусмотрено, то есть 8 ГБ или 64 ГБ пользователям не получить.

 Для многих самой интересной частью сегодняшнего релиза Intel является новая графика Xe2. Xe2-LPG представляет собой графическую архитектуру Intel нового поколения, разработанную для систем с низким энергопотреблением. Эти графические чипы отличаются от грядущей версии дискретной графики HPG, но имеют схожую эффективность и функции, такие как повышенная энергоэффективность, новые движки XMX и более эффективное ускорение трассировки лучей.

 Это первые продукты, использующие данную архитектуру, которая в конечном итоге выйдет на рынок дискретных графических процессоров в формате HPG. Ключевым моментом является то, что Xe2 на 31% быстрее, чем архитектура Xe-LPG (первое поколение Arc). Кроме того, компания Intel утверждает, что обеспечивает производительность на 68% выше, чем процессоры Qualcomm Snapdragon X Elite, и на 16% выше, чем графика AMD Radeon 890M, установленная в чипе Ryzen Al 9 HX 370.

 Флагманской моделью в новой линейке будет Core Ultra 9 288V с конфигурацией ядер 4+4 и тактовой частотой до 5,1 ГГц. Процессор имеет графику Arc 140V, оснащенную 8 ядрами Xe2, работающими на тактовой частоте 2,05 ГГц. Во всей серии Core Ultra 7 будет графика Arc 140V, в то время как модели Core Ultra 5 будут использовать Arc 130V с 7 ядрами Xe2.

 Intel подтвердила, что Core Ultra 9 имеет стандартное энергопотребление 30 Вт с пиковым значением до 37 Вт. У других моделей стандартная потребляемая мощность составляет 17 Вт, а минимальная — 8 Вт, что делает их идеальными для систем с пассивной системой охлаждения.

 Первые ноутбуки на базе чипов Lunar Lake уже стали доступны у крупных розничных продавцов и в официальных магазинах компании.

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Источник: videocardz.com
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