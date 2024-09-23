Frostpunk 2 уже стала прибыльной благодаря уровню продаж свыше 350 тысяч

Всего за три дня продажи игры Frostpunk 2 превысили отметку в 350000 копий, сообщила в Twitter студия-разработчик и издатель 11-bit Studios. Было сказано, что игра успела так быстро окупить затраты на разработку и маркетинг.

Игра собрала более 5000 отзывов в магазине Steam и получила оценку «В основном положительные». Frostpunk 2 доступна ещё и в Game Pass с первого дня релиза. Это только начало Frostpunk 2, и в 11-bit Studios говорят, что «работа на этом не останавливается». Будет продолжено улучшение игрового процесса, исправления и обновления. Стоит задача сделать Frostpunk 2 идеальной игрой. Не исключено появление в будущем крупных расширений, как это было с первой частью Frostpunk.

Frostpunk 2 представляет собой не просто градостроительный симулятор, здесь имеется ещё и сюжет. Это продолжение успешной инди-игры 2018 года, события происходят спустя 30 лет. Необходимо строить город в охваченном вечной зимой постапокалиптическом мире. Ещё лидеру поселения придётся принимать сложные решения. Появились новые элементы, такие как фракции, районы и возможность создавать меньшие города. Это может помогать или мешать, в зависимости от того, насколько успешен город и сколько ресурсов у вас имеется.

Frostpunk 2 вышла на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Игра включает инструмент для создания модов, позволяющий игрокам экспериментировать и добавлять в игру дополнительные функции. Сиквел создан на движке Unreal Engine, что упростило процесс добавления модов. Инструмент создания модификаций называется FrostKit и позволяет разрабатывать карты, модели и сценарии. Желающие смогут создавать тематические города, вроде космических.