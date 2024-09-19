Для достижения относительно стабильных 60 кадров в секунду в Frostpunk 2 при разрешении 4K подходит лишь топовая видеокарта GeForce RTX 4090

Авторы тематического ресурса PC Games Hardware провели масштабное тестирование предрелизной версии нового градостроительного симулятора Frostpunk 2, которое включало в себя проверку производительности предстоящей игры на 25-ти современных видеокартах. Испытания проводились на высокопроизводительной системе с процессором Intel Core i9-14900KS в паре с 48 ГБ оперативной памяти DDR5-8000.

Эксперты начали свои эксперименты с проверки чистой производительности игры без использования как апскейлеров, так и генераторов кадров. Тестирование было проведено на видеокарте RTX 4090 в различных разрешениях экрана: Full HD, Quad HD и Ultra HD. Результаты показали, что даже флагманская модель от компании NVIDIA не справляется с задачей обеспечения стабильной частоты кадров в 60 fps при разрешении 4K. RTX 4090 оказалась способна обеспечивает лишь около 45 fps в 4К и уже гораздо белее приятные глазу 85 fps – в 1440р.

Затем авторы перешли к тестам с использованием различных технологий масштабирования изображений: DLSS и FSR, а также XeSS и TSR, при базовом разрешении рендеринга в 67%. Выяснилось, что даже с такими агрессивными настройками для достижения стабильных 60 кадров в секунду при разрешении Full HD потребуется весьма мощная видеокарта, такая как GeForce RTX 4060 Ti или Radeon RX 7700 XT. Чтобы насладиться игрой в разрешении 1440p при 60 fps, необходимо иметь графический адаптер класса не ниже Radeon RX 7900 GRE или GeForce RTX 4070 SUPER.

Что касается разрешения 4K, только одна видеокарта из всех протестированных моделей смогла обеспечить относительно стабильные 60 кадров в секунду — это топовая GeForce RTX 4090. Более скромные модели, такие как Radeon RX 7900 GRE и GeForce RTX 4070 SUPER, способны поддерживать режим 4К с частотой обновления экрана до 30 fps.

Такие результаты подчеркивают высокие требования к аппаратному обеспечению для комфортной игры в Frostpunk 2, что делает его еще одним из самых требовательных проектов на современном игровом рынке.