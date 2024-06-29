Frostpunk 2 была запланирована на 25 июля, но теперь ее выпустят 20 сентября

Руководители игры Якуб Стокальски и Лукаш Ющик представили информацию о задержке релиза игры в Steam. По их словам, игра становится все лучше и лучше, но для того, чтобы реализовать изменения в соответствии с отзывами, полученными от бета-версии игры, необходимо дополнительное время. Они приняли решение выпустить игру 20 сентября 2024 года.

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Среди новых дополнений Frostpunk 2 - более детальное и гибкое управление рабочей силой, значительные улучшения пользовательского интерфейса и UX, новая городская функция "zoom stories", позволяющая игрокам наблюдать за горожанами вблизи, и многое другое.





Frostpunk 2 была запланирована на 25 июля, но теперь ее выпустят 20 сентября для PC, PlayStation 5 и Xbox Series S|X. Все, что было показано в бета версии Frostpunk 2, начиная с раннего конструктора утопий и заканчивая этой практической работой с ранними стадиями сюжета, дает ощущение естественного расширения, которое должно быть в успешном продолжении.



