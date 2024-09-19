Названа стоимость анонсируемых в четверг смарт-часов Huawei Watch GT 5 Pro

В четверг компания Huawei проведёт в Китае анонс носимых устройств и других гаджетов. Ожидается, что будет представлена серия смарт-часов Huawei Watch GT 5. Ранее были раскрыты особенности и цены базовой модели Watch GT 5. Теперь есть сведения по часам Pro.

Согласно утечке информации, Watch GT 5 Pro будут доступны в размерах 42 мм и 46 мм. Используется экран AMOLED с разрешением 466 x 466 пикселей, защищённым сапфировым стеклом и заключенный в титановый корпус.

Watch GT 5 Pro получат водоотталкивающую защиту уровня IP68. Аккумулятор устройства позволит работать до 14 дней при нормальном использовании и до 8 дней при интенсивных нагрузках. Часы поддерживают быструю беспроводную зарядку.

Часы будут оснащены датчиком сердечного ритма, SpO2, отслеживанием сна, мониторингом стресса и отслеживанием температуры тела. Есть более 100 спортивных режимов, среди которых бег, велоспорт, плавание и походы, а также экстремальные виды спорта. Встроенный AI Trainer предложит персонализированные рекомендации по физической активности.

Для любителей активного отдыха часы буде встроенный GPS, а также GLONASS, Galileo и QZSS для высокой точности определения местоположения. Среди стандартов связи Bluetooth 5.2, NFC и голосовой помощник. Наконец, имеются барометр, компас и альтиметр.

Цена часов Huawei будет варьироваться от 379 до 599 евро. Глобальный запуск ожидается 24 сентября.