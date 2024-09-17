Huawei готовит следующее поколение своих наиболее популярных смарт-часов

В новых часах Huawei Watch GT может не быть значительных усовершенствований в плане аппаратных характеристик. Зато программные возможности должны быть расширены, в первую очередь в виде отслеживания медицинских показателей.

В мае Huawei представил свои часы Watch Fit 3 и Watch 4 Pro Space Edition. Теперь настала очередь модели Huawei Watch GT 5. Модель четвёртого поколения была выпущена примерно год назад, а 19 сентября состоится анонс часов пятого поколения. Прошлые часы похвалили за высокую стойкость, работу на протяжении пары недель и обширные настройки. Несмотря на эти достоинства, было что усовершенствовать в плане аппаратных и программных возможностей.

Уже можно ознакомиться с внешним видом новых часов. Дизайн мало отличается от прошлогоднего предложения. Доступны версии размером 41 мм и 46 мм. С правой стороны по-прежнему есть вращающаяся головка и кнопка. Более крупная версия выглядит более спортивно со статичной рамкой. Экраны и аккумуляторы могли остаться неизменными.

Система под названием TrueSense должна повысить точность измерения датчиками за счёт улучшенных алгоритмов. Инструмент анализа Health Glance будет демонстрировать показатели организма. 19 сентября о возможностях часов станет известно больше.