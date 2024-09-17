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С момента открытия предварительных заказов Huawei Mate XT за $2800 заказали уже более 6 млн человек
Несмотря на то, что цена новинки составляет 2800 долларов, что гораздо больше самого дорогого iPhone 16 Pro Max, новинку Huawei хотят многие.

С момента начала предварительных заказов 7 сентября, Huawei Mate XT быстро привлёк внимание пользователей. Более 6 миллионов предзаказов всего за 10 дней подтверждают высокий интерес к этому новому устройству. Такие цифры свидетельствуют о значительном спросе на складные смартфоны и на продукцию Huawei в целом.

Huawei Mate XT представляет собой тройной складной смартфон с ценником в 2800 долларов. Эта стоимость значительно превышает цену самого дорогого iPhone 16 Pro Max, что не помешало новинке Huawei стать объектом желания множества покупателей.

Этот флагманский аппарат с уникальным тройным складным дизайном ожидает своего официального запуска 20 сентября, когда на рынок также выйдет новый iPhone.

По информации из цепочки поставок, на складе Huawei в данный момент готовится около 1 миллиона единиц Huawei Mate XT. Такая готовность к запуску подчеркивает серьёзный подход компании к удовлетворению высокого спроса. Подготовка большого количества устройств на складе также свидетельствует о том, что Huawei готова к масштабному запуску и ожидает значительное количество продаж.

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На HUAWEI Mate XT за $2800 оформили свыше 6 млн заказов — на старте будет всего 1 млн смартфонов
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