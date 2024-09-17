Huawei готовит систему без связей с Android

К настоящему времени уже можно с уверенностью утверждать, что санкции США против компании Huawei не смогли уничтожить её. Ещё раз это подтвердил недавний выпуск первого в мире складного смартфона с тремя экранами Mate XT. Пусть Huawei пока не способна самостоятельно выпускать мобильные процессоры на уровне лучших мировых предложений, компания не разучилась самостоятельно разрабатывать устройства. Это же можно сказать и про программные продукты, подтверждением чему скоро станет операционная система HarmonyOS Next.

Особенностью этой системы является отсутствие поддержки Android-приложений. Дебют HarmonyOS Next запланирован на конец сентября. О грядущем релизе было объявлено на Китайской международной ярмарке торговли услугами в Пекине.

Прошлые версии HarmonyOS поддерживали Android-приложения. Новый вариант был разработан Huawei полностью самостоятельно, избавив систему от зависимости от Google.

HarmonyOS была представлена в августе 2019 года как альтернатива Android после того, как Huawei была ограничена в доступе к американским технологиям. К настоящему времени система работает более чем на 900 млн устройств. Huawei утверждает, что сумела привлечь 2,54 млн сторонних разработчиков. В дальнейшем компания собирается вложить почти миллиард долларов в свои приложения и сервисы для усиления позиций экосистемы HarmonyOS.

Версия HarmonyOS Next для разработчиков была представлена в начале года. Её коммерческое распространение должно начаться в последнем квартале вместе с выпуском линейки смартфонов Huawei Mate 70.

Китайские сервисы применяют HarmonyOS Next всё чаще. Крупная платформа электронной коммерции JD.com собирается выпустить для этой системы мобильное приложение уже в этом месяце. В Китае HarmonyOS недавно обошла iOS и уступает только Android. В первом квартале её доля составила 17% смартфонов, в два раза больше показателя того же периода 2022 года.