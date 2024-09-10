Новинка отличается весьма тонким корпусом и большим экраном в разложенном виде.

После серии утечек и тизеров компания Huawei наконец-то официально представила свой инновационный смартфон Huawei Mate XT Ultimate Design, который позиционируется как первая в мире серийная модель, оснащённая экраном с тройным складыванием, сообщает издание Gizmochina.

Благодаря оригинальной конструкции экран смартфона Huawei Mate XT Ultimate Design, способный складываться втрое, может трансформироваться в зависимости от потребностей — в закрытом состоянии его диагональ составляет вполне стандартные для современных моделей 6.4 дюйма с разрешением Full HD+, разложив его наполовину для пользователя становится доступной панель размером 7.9 дюйма с разрешением 2K, а в полностью разложенном виде диагональ дисплея достигает солидные 10.2 дюйма с разрешением 3K, что позволяет использовать его как для просмотра видео, так и для работы.

Кроме того, новинка характеризуется весьма малой толщиной — в полностью открытом состоянии она составляет всего 3.6 мм, а в сложенном виде достигает 12.8 мм, что лишь чуть больше по сравнению с 12.1-мм корпусом Samsung Galaxy Z Fold6.

Производитель отмечает, что смартфон обладает повышенной на 25 % устойчивостью к изгибам по сравнению с другими складными моделями.

Новинка оснащается тройной камерой, представленной 50-Мп основным датчиком с переменной диафрагмой (от f/1.4 до f/4.0), 12-Мп сверхширокоугольным модулем и 12-Мп перископическим объективом, а также 8-Мп селфи-камерой.

Питанием устройство обеспечивает кремний-углеродный аккумулятор, который, несмотря на сложную конструкцию модели, обладает солидной ёмкостью в 5600 мА·ч с поддержкой быстрой проводной и беспроводной зарядки мощностью 66 и 50 Вт соответственно, по заявлениям производителя, являясь самым тонким в мире.

Данные о чипсете, которым оснащается новинка, в настоящий момент не раскрываются, но, согласно ряду утечек, модель может быть оснащена чипом Kirin 9000.

В дополнение к смартфону производитель представил складную сенсорную клавиатуру, которая поможет повысить эффективность и удобство при работе.

Источник фото: Gizmochina

Стоимость базовой версии смартфона Huawei Mate XT Ultimate Design с 16 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти составляет 19 999 юаней (около 2808 долларов), цена варианта с 16 ГБ ОЗУ и накопителем объёмом 512 ГБ достигает 21 999 юаней (3089 долларов), а топовая конфигурация 16 ГБ+1 ТБ оценена в 23 999 юаней (3370 долларов). Новинка выпускается в чёрном и красном цветах. Модель доступна для предварительного заказа уже несколько дней, а продажи в Китае стартуют 20 сентября.