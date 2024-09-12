Систему на чипе Dimensity 9400 протестировали в Geekbench

Продолжает появляться неофициальная информация о будущих поколениях мобильных процессоров. Сначала Snapdragon 8 Gen 4, а затем MediaTek Dimensity 9400 протестировали в бенчмарке Geekbench. На этот раз речь идёт не о привычном тестировании центрального процессора, а о возможностях обработки искусственного интеллекта.

В тестах одинарной точности процессор набрал 1501 балл, половинной точности — 1906 баллов, и в квантовых задачах — 1793 балла. Это новый инструмент бенчмарка, поэтому пока не хватает достаточного объёма данных для сравнения и выводов.

Подтверждено использование восьми вычислительных ядер центрального процессора. Применяются три кластера с одним мощным ядром Cortex-X5 с частотой 3,63 ГГц, тремя Cortex-X4 на частоте 2,8 ГГц и четырьмя Cortex-A725 на частоте 2,1 ГГц. Максимальная частота уступает конкурентам вроде Snapdragon 8 Gen 4, где ожидается 4,32 ГГц. В процессорах Apple A18 частота может достигать 4,04 ГГц.

Прежние утечки говорили о повышении производительности на 30%, энергоэффективности на 35% и производительности ИИ на 40%. Первый аппарат на новом чипе MediaTek может быть представлен уже в октябре. Им может стать Vivo X200, после чего будут выпущены представители линейки Oppo Find X8.