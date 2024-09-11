Ожидается, что новинка получит несколько решений, используемых в смартфонах Apple.

Уже через несколько недель компания Oppo должна пополнить ассортимент своей продукции новыми моделями смартфонов линейки Find X8, которые, как говорится в утечках, получат целый ряд решений, позаимствованных у смартфонов Apple серии iPhone — свежие фотографии частично подтверждают слухи, сообщает издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

Как можно увидеть на представленных изображениях, смартфон Oppo Find X8, спрятанный в защитный чехол, снабжён интерпретацией Dynamic Island, весьма схожей с той, которая используется в моделях iPhone от Apple.

Более ранние слухи сообщали о том, что смартфоны серии Find X8 также получат специальную кнопку, расположенную на боковой грани рядом с элементами управления питанием и громкостью, которая будет выполнять те же функции, что и «Camera Control» у моделей линейки iPhone 16, упрощая процесс съёмки фото и видео, а также расширяя возможности.

На фотографиях, опубликованных чуть ранее, данную кнопку на стандартной модели Find X8 найти не удалось, поэтому было выдвинуто предположение, что ею оснастят только старшие смартфоны серии, Find X8 Pro и Find X8 Ultra.

Ожидается, что смартфон Oppo Find X8 получит экран с диагональю 6.5-6.7 дюйма, разрешением 2760x1256 точек и частотой обновления 120 Гц, чипсет MediaTek Dimensity 9400, сверхширокоугольный объектив на 50 Мп и перископический объектив с трёхкратным оптическим зумом. Питать новинку будет аккумулятор ёмкостью 5600 мА·ч, позволяющий восполнять заряд при помощи быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт.

Предполагается, что новинка будет работать под управлением предстоящей версии пользовательской оболочки ColorOS 15, которая получит целый ряд улучшений.

Официальный анонс моделей линейки Find X8 должен состояться в октябре текущего года.