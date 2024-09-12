Появление финального варианта операционной системы Apple iOS 18 всё ближе

Приближается момент выпуска финального варианта мобильной операционной системы iOS 18. Это должно случиться 16 сентября, когда также будут выпущены версии систем watchOS 11 и macOS 15. В преддверии этого события Apple дала разработчикам сторонних приложений возможность выставлять их обновлённые варианты с поддержкой iOS 18 в магазине App Store. Также это относится к приложениям для часов Apple Watch и для компьютеров Mac.

В понедельник на этой неделе состоялось мероприятие It's Glowtime, после чего компания предоставила сборки-кандидаты iOS 18, watchOS 11, macOS 15 и другие обновления. Подобные сборки являются последним вариантом программного обеспечения перед выпуском финального варианта. Получив в своё распоряжение эти сборки, разработчики могут внести последние изменения в обновления своих приложений и выставлять их в магазин.

Помимо обновления уже имеющихся приложений, можно публиковать совершенно новые на веб-странице портала разработчиков Apple. Компания рекомендует разработчикам задействовать все современные возможности платформ Apple. В системе iOS 18 появилось несколько новых интерфейсов прикладного программирования, включая инструменты Apple Intelligence для внедрения возможностей искусственного интеллекта в приложения.

Также предлагаются инструменты для внесения изменений в домашний экран, переработанный центр управления с появлением страниц и возможность менять иконки на экране блокировки. На часах появился новый интерфейс Double Tap и поддержка в приложениях Live Activities.

Не считая внешнего вида, iOS 18 является достаточно крупным обновлением. В первую очередь это происходит благодаря возможностям Apple Intelligence, которые будут постепенно распространяться на устройствах iPhone в ближайшие месяцы.