Приближается момент выпуска финального варианта мобильной операционной системы iOS 18. Это должно случиться 16 сентября, когда также будут выпущены версии систем watchOS 11 и macOS 15. В преддверии этого события Apple дала разработчикам сторонних приложений возможность выставлять их обновлённые варианты с поддержкой iOS 18 в магазине App Store. Также это относится к приложениям для часов Apple Watch и для компьютеров Mac.
В понедельник на этой неделе состоялось мероприятие It's Glowtime, после чего компания предоставила сборки-кандидаты iOS 18, watchOS 11, macOS 15 и другие обновления. Подобные сборки являются последним вариантом программного обеспечения перед выпуском финального варианта. Получив в своё распоряжение эти сборки, разработчики могут внести последние изменения в обновления своих приложений и выставлять их в магазин.
Помимо обновления уже имеющихся приложений, можно публиковать совершенно новые на веб-странице портала разработчиков Apple. Компания рекомендует разработчикам задействовать все современные возможности платформ Apple. В системе iOS 18 появилось несколько новых интерфейсов прикладного программирования, включая инструменты Apple Intelligence для внедрения возможностей искусственного интеллекта в приложения.
Также предлагаются инструменты для внесения изменений в домашний экран, переработанный центр управления с появлением страниц и возможность менять иконки на экране блокировки. На часах появился новый интерфейс Double Tap и поддержка в приложениях Live Activities.
Не считая внешнего вида, iOS 18 является достаточно крупным обновлением. В первую очередь это происходит благодаря возможностям Apple Intelligence, которые будут постепенно распространяться на устройствах iPhone в ближайшие месяцы.