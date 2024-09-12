Обновление включает новые функции, такие как управление Siri жестами головы, улучшение качества голоса с помощью функции Voice Isolation и поддержку пространственного звука в играх.

Компания Apple анонсировала выход обновления прошивки для своих наушников AirPods Pro второго поколения, которое появилось накануне запуска iOS 18. Обновление доступно для моделей как с разъемом USB-C, так и с разъемом Lightning, и имеет номер сборки 7A294, сменивший предыдущую версию 6F8.

В новой прошивке добавлено множество новых функций, которые значительно расширяют возможности использования AirPods Pro. Одним из ключевых нововведений является поддержка жестов головы для управления виртуальным помощником Siri. Теперь пользователи могут использовать наклоны головы для выполнения команд, таких как принятие или отклонение входящих звонков, что делает взаимодействие с наушниками еще более удобным.



Кроме того, обновление включает функцию Voice Isolation, которая улучшает качество передачи голоса во время телефонных звонков, изолируя фоновые шумы и делая общение более четким и разборчивым. Также в прошивке добавлена поддержка пространственного звука для игр, что обеспечивает более погружающий аудио-комфорт.



Все перечисленные функции будут активированы сразу после обновления iPhone до iOS 18. Пользователи AirPods Pro второго поколения смогут наслаждаться новыми возможностями, как только их устройства будут обновлены до последней версии операционной системы.

Важно отметить, что пользователи не могут вручную обновлять прошивку AirPods. Обычно процесс обновления выполняется самостоятельно, когда наушники находятся в зарядном футляре и подключены к iPhone или Mac. Это обеспечивает беспроблемный и своевременный доступ к новым функциям и улучшениям.