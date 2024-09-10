Также iPhone 16 Pro и 16 Pro Max получили более продуманную систему охлаждения в отличие от предшественников

Чип A18 Pro предназначен только для iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, и Apple делает смелые заявления о своем новом 3-нм процессоре для мобильных устройств. Среди утверждений — наличие аппаратно-ускоренной трассировки лучей, который был представлен с прошлогодним A17 Pro. Ожидается, что производительность в играх с новым SoC будет значительно улучшена по сравнению с предыдущей моделью, и по словам компании, различия в аппаратном ускорении трассировки лучей могут быть в два раза больше.

Во время презентации Apple продемонстрировала графики, утверждая, что графический процессор A18 Pro оказывается на 20% быстрее, чем A17 Pro, а центральный процессор — на 15% быстрее. С учетом улучшенных систем охлаждения, можно ожидать, что iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max существенно превзойдут своих предшественников, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, почти сразу после выхода.

Что касается аппаратно-ускоренной трассировки лучей, то можно предположить, что Apple интегрировала A18 Pro с более специализированными ядрами и провела ряд тестов, в которых SoC показала 200-процентный прирост по сравнению с A17 Pro. Однако, подобные заявления о производительности не были сделаны в контексте последних AAA-игр. На данный момент только iPhone от Apple способны изначально использовать эти функции без эмуляции, что подчеркивает впечатляющую мощность этих чипов.

Кроме того, Apple напоминает тем, кто рассматривает покупку iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, о необходимости активировать игровой режим в iOS 18. При включенной функции пользователи, по заявлению компании, смогут наслаждаться более стабильной частотой кадров во время длительных игровых сессий. В прошлом году Apple не смогла реализовать надежное решение для охлаждения в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, что привело к перегреву A17 Pro.