Результат тестирования OnePlus 13 полностью превзошёл iPhone 16.

В последние дни появились интересные новости о предстоящем выпуске смартфона OnePlus 13. OnePlus официально подтвердила, что их следующий флагман, OnePlus 13, будет выпущен уже в октябре этого года. Это заявление было сделано Луи Ли, президентом OnePlus Китая, через социальную платформу Weibo. Главной особенностью нового смартфона станет использование процессора Snapdragon 8 Gen 4 от Qualcomm. Этот чип обещает революционные улучшения в производительности, включая более быстрые скорости, лучшую энергоэффективность и расширенные возможности искусственного интеллекта.

По предварительным данным, OnePlus 13 уже показал впечатляющие результаты в тестах производительности. Например, во время игры в популярную игру Genshin Impact смартфон поддерживал стабильную частоту кадров 120 FPS, что является значительным достижением. На платформе GeekBench 6 результаты OnePlus 13 с процессором Snapdragon 8 Gen 4 выглядят следующим образом: одноядерный балл — 3236 баллов, многоядерный балл — 10049 баллов. Для сравнения, одноядерный результат GeekBench 6 чипа A18 iPhone 16 составил 3114 баллов, а многоядерный — 6666 баллов.

Для сравнения, можно взять результаты GeekBench 6 для нескольких других чипов: одноядерный Apple M4 — 3900 баллов, многоядерный — 14 800 баллов; одноядерный Dimensity 9300 — 2275 баллов, многоядерный — 7950 баллов; Apple A17 Pro одноядерный - 2980 баллов, многоядерный - 7850 баллов; Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 одноядерный - 2350 баллов, многоядерный - 7400 баллов; Samsung Exyons 2400 - одноядерный 2260 баллов, многоядерный - 7300 баллов. Различные модели имеют разные стратегии планирования производительности, и приведённые выше данные предназначены только для справки. Первоначальный запуск OnePlus 13 состоится в Китае, вероятно, в рамках крупного торгового события — Дня единого числа (Singles Day) 11 ноября. Глобальный выпуск ожидается в начале 2025 года.



