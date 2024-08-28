WhatsApp на Android может предложить ряд новшеств

Очередная бета-версия мессенджера WhatsApp на Android предлагает протестировать новую функциональную возможность. Речь идёт об опции «Отметить всё как прочитанное». Как понятно из названия, одним нажатием можно будет отметить все непрочитанные чаты как прочитанные.

Данная функция пригодится в первую очередь тем пользователям, которые состоят в нескольких группах. Если обсуждаемая в группе тема не представляет интереса, непрочитанные сообщения можно будет пометить как прочитанные одним махом. Не нужно будет делать это для каждого чата отдельно. Такая возможность была обнаружена в бета-версии Android под номером 2.24.18.11.

Функция находится над кнопкой «Настройки» в меню приложения. Получить к ней доступ могут участники программы бета-тестирования в магазине Google Play Store, куда в настоящее время новых участников не принимают.

Также в приложении для платформы iOS ведётся тестирование эффектов дополненной реальности и фильтров для видеозвонков. Ещё появится режим работы при низкой освещённости для повышения видимости в темноте. Наконец, ведётся работа над внедрением имён пользователей и установкой PIN-кода. Благодаря этому можно будет искать собеседников без необходимости давать им свой номер телефона. Чтобы написать человеку впервые, необходимо будет ввести его PIN-код, чтобы появилась возможность отправить сообщение.