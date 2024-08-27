WhatsApp на iOS получит фильтры видеозвонков

Очередная бета-версия мессенджера WhatsApp на платформе Apple iOS предлагает протестировать новую функциональную возможность. Пользователи смогут добавлять эффекты дополненной реальности и фильтры во время видеозвонков. На Android тестирование такой возможности также ведётся.

Речь идёт о версии под номером 24.17.10.74. После появления в финальном варианте приложения можно будет добавлять фильтры и фоны во время видеозвонков. Правда, нет гарантии, что эта возможность доберётся до стабильной версии мессенджера.

У пользователей будет выбор из предустановленных версий фона и различных вариантов размытия заднего плана. Выбор будет появляться при начале видеозвонков. Также есть режим работы при слабом освещении для улучшения видимости и осветления лица.

Предусмотрен и режим улучшения внешности, где сглаживается кожа и наносится макияж. Для сохранения естественного вида можно не применять эффекты дополненной реальности и фильтры при выполнении видеозвонков.

Приложение автоматически запоминает последние настройки и будет применять их при следующем видеозвонке, включая выбранный фон и фильтр. Пока возможность доступна ограниченному числу участников программы бета-тестирования. На Android такая возможность предлагается на протяжении нескольких последних месяцев.