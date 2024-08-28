Разработчики подготовили обновление, которое улучшит организацию WhatsApp

Компания хочет полностью изменить пользовательский опыт при использовании WhatsApp. Приложение для обмена мгновенными сообщениями изменилось за последние несколько лет, и, похоже, эти изменения не прекратятся. Последняя новость заключается в том, что WhatsApp скопирует одну из лучших функций Telegram.

Но это не новая функция, призванная сделать WhatsApp намного лучше в отправке или получении сообщений. На самом деле, эта функция понравится только тем, кто любит поддерживать порядок в своих чатах, и WABetaInfo раскрыл планы компании по упрощению управления в WhatsApp.

То, что компания предлагает для WhatsApp, - это персонализированные списки. Да, WhatsApp выпустит систему списков, которая позволит пользователям создавать различные разделы, в которых можно будет группировать как отдельные чаты, так и группы, связанные определенной темой.

Изменения в WhatsApp с появлением этой функции будут радикальными. До сих пор чаты и группы всегда находились в одном месте. Многие пользователи уже много лет жалуются на то, что, к сожалению, порядок в WhatsApp бросается в глаза своим отсутствием.

Это не относится к Telegram, где пользователи могут настраивать чаты, группы и каналы, которые они хотят видеть в каждом разделе, практически по своему усмотрению. Фактически, приложение само делает выбор по умолчанию и разделяет различные медиа, потому что Telegram предлагает гораздо больше вариантов чатов.

Настройки, найденные в WhatsApp beta 2.24.16.14 для Android, на скриншотах показывают, что настройки списка будут находиться в разделе настроек WhatsApp. У этой новой функции будет свой раздел, где вы сможете настроить имя, которое вы хотите дать этому разделу.

Кроме того, интересно, что ограничений нет и можно добавлять как отдельные чаты, так и группы. К сожалению, пока неизвестно, как эти списки будут выглядеть на главном экране WhatsApp. Возможно, придется подождать официального релиза или более стабильной версии.

Пока же остается только набраться терпения. Очевидно, что разработчики хотят значительно улучшить WhatsApp в ближайших обновлениях, и этот шаг может стать ключом к этому и положить конец одной из самых больших жалоб пользователей.