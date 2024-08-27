Arc Search теперь доступен на iOS, Windows и Android

На платформе Android существует немало браузеров сторонних разработчиков, а теперь их станет на один больше. Официальный аккаунт Arc Internet на платформе Threads опубликовал видеоролик, где браузер работает на аппарате Google Pixel, и это должно случиться скоро.

Arc Search представляет собой мобильный браузер, ориентированный в первую очередь на максимально простой доступ к сайтам. Помимо минималистичного и стильного дизайна, в нём есть встроенный ИИ, который, например, предоставляет сводки информации с нескольких сайтов на одной странице.

Для авторов сайтов это не слишком приятная функциональность, поскольку пропадает мотивация заходить на сайты. Впрочем, подобные возможности есть не только здесь, но и в Google Gemini или ChatGPT.

Браузер также поддерживает автоматическое архивирование старых вкладок для организации истории просмотров. Есть встроенный блокировщик рекламы с защитой от трекеров. Arc Search оптимизирован для мобильных устройств, обеспечивая быстрый доступ к клавиатуре и режим чтения.

Точная дата появления Arc Search на Android пока не названа. На видео показали смену вкладок. Размещение вкладок внизу делает их более доступными по сравнению с боковым меню Chrome, до которого нужно дотягиваться.