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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Новая версия Android получит максимально удобную систему обмена файлами между устройствами
В версии Quick Share для Windows она уже работает.

Сервис обмена файлами Quick Share, который Google разработала в качестве альтернативы AirDrop, ждёт масштабное обновление. Как сообщают источники, в компании работают над добавлением функции перетаскивания файлов — она уже доступна в версии Quick Share для Windows и значительно упрощает обмен данными.

На данный момент процесс передачи файлов на устройствах под управлением Android выглядит довольно громоздко. Пользователю нужно найти нужный файл, нажать кнопку «Поделиться», выбрать в качестве способа передачи Quick Share и указать устройство-получатель. На этом фоне Windows выглядит куда более дружелюбной платформой: достаточно открыть приложение Quick Share, перетащить файл на иконку нужного устройства — и передача начнётся.

Новая функция позволит избавиться от лишних действий и сделать обмен файлами на Android более простым и интуитивно понятным. Особенно она будет полезна для пользователей планшетов и смартфонов со складывающимся экраном, которые всё чаще используются для работы. Кроме того, перетаскивание файлов пригодится и в долгожданном десктопном режиме Android, разработка которого ведётся уже не первый год.

Пока что новая функция находится в стадии разработки, но, судя по данным, обнаруженным в коде приложения, Google настроена всерьёз. Вполне возможно, что перетаскивание файлов в Quick Share станет одним из главных новшеств следующей версии Android.

#google #android #quick share
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