Шутки и мемы вместо обзоров в Steam отодвинут на задворки

Компания Valve вносит значительные изменения в свой цифровой магазин Steam, в том числе в раздел пользовательских обзоров. Перед покупкой игры многие обычно читают обзоры, чтобы понять, стоит ли игра своих денег. Если игра популярная, далеко не все обзоры являются информативными. Вместо них могут публиковаться шутки, мемы, рисунки. Приоритет подобных обзоров теперь будет снижен.

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Разработчики сообщают об обновлении платформы Steam, в рамках которого проводится публичное тестирование новой системы сортировки пользовательских обзоров. Приоритет отдаётся тем обзорам, которые лучше помогают принимать решения о покупке игры.

До сих пор наверху находились обзоры, которые большинство читателей оценивали как полезные. В реальности они могли быть не слишком полезными, скорее развлекательными. Представители Valve говорят, что изменения не повлияют на методы расчёта оценок обзоров, а только на отображение обзоров наверху страницы. Неинформативные обзоры будут выявляться с помощью ручной модерации, жалоб пользователей и алгоритмов машинного обучения. Сейчас в магазине свыше 140 млн обзоров от пользователей.

Новая система затрагивает всех пользователей Steam. При желании можно отключить систему полезности обзоров для каждой игры отдельно.