До конца месяца игра во вселенной «Властелина колец» появится на новых платформах

Очередная игра по «Властелину колец», на этот раз в жанре выживания и крафтинга, появится на двух новых платформах. Ими станут консоли Microsoft Xbox Series X|S и популярный на компьютерах магазин видеоигр Steam.

реклама

Действие игры под названием «Властелин колец: Возвращение в Морию» разворачивается в Четвёртую Эпоху Средиземья. Вам предстоит играть под предводительством лорда Гимли Локзноса, которого озвучивает актёр Джон Рис-Дэвис, сыгравший в трилогии «Властелин колец» роль Гимли. Играя за гномов, игроки будут стремиться вернуть сокровища из подземелий Мории.

Поскольку это игра на выживание, необходимо добывать ресурсы, создавать разные предметы, строить лагеря, сражаться с врагами вроде орков и пещерных троллей. Доступна совместная игра для восьми участников.

Также разработчики из Free Range Games выпустят обновление игры для всех платформ. Опытные игроки получат нелинейный режим «Песочница», кроссплатформенную игру, новый контент, инструменты строительства, расширенные соединения объектов. Появится возможность ставить игру на паузу в однопользовательском режиме, фоновая музыка при путешествии гномов по Мории, настройка сложности.

На основе отзывов игроков разработчики поменяли параметры добычи, стоимость крафта и частоту появления объектов. Бои получили новые звуковые и визуальные эффекты. Частота боевых столкновений в некоторых областях была снижена.





Релиз игры состоится 27 августа. До настоящего времени она была доступна только на PlayStation 5 и ПК в магазине Epic Games Store.