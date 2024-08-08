Важнейшие автомобили Mercedes в ближайшее время станут электромобилями

Генеральный директор Mercedes-Benz Ола Келлёниус рассказал, что в ближайшие годы состоится дебют электрических версий автомобилей C-Class и GLC-Class, которые смогут конкурировать с Tesla Model 3, Model Y и более премиальными предложениями. Их дебют ожидается в 2026 году на архитектуре MB.EA, в отличие от компактных моделей, которые будут основаны на платформе MMA.

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Электрический вариант C-Class уже был замечен в процессе тестирования. Маскировка скрывала детали, но компактный бизнес-седан, вероятно, будет иметь традиционный внешний вид по сравнению с нынешними седанами EQS и EQE. Ожидается также выпуск версии AMG с более агрессивным дизайном и мощными электрическими двигателями.

Конкурентами станут обновлённый вариант BMW i4 и предстоящий Audi A4, который ожидается в 2025 году. К ним добавятся и неожиданные соперники вроде Hyundai Ioniq 6 и Volkswagen ID.7, хотя последний предстоит ждать дольше, чем планировалось.

Популярность SUV и кроссоверов увеличивается, поэтому электрический GLC является наиболее важным предложением. В этом году в Mercedes признали, что электромобили не оправдали ожиданий производителей, и поэтому решили сосредоточиться на сочетании электрических автомобилей с подключаемыми гибридами. Также это означает, что будут существовать и бензиновые варианты C-Class и GLC. Подобную стратегию уже применяют BMW и Audi.

Во втором квартале года Mercedes продала 45843 электромобиля, что составляет 9,2% от общего объёма продаж. По сравнению с показателями годичной давности падение составило 25%. При этом продажи PHEV выросли на 27% до 44120 автомобилей.

Если продажи не вырастут, Mercedes может объединиться с другими брендами. Также компания собирается сохранить двигатели внутреннего сгорания и вложить немалые средства в их усовершенствование.