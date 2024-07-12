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Представлен Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ с мощностью 603 л.с.
Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ приносит улучшенную систему охлаждения двигателя, тормозов и трансмиссии

Представлен новый спортивный автомобиль Mercedes под названием Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+, сделав эту линейку ещё более запутанной. Наряду с V8-версиями AMG GT 63 и GT 55, Mercedes быстро выпустила четырёхцилиндровую модель AMG GT 43. Через месяц за ней последовала GT 63 S E Performance на основе 4,0-литрового двигателя V8 с системой PHEV, выдавая мощность 805 л.с. и 1 420 Н·м крутящего момента. Не за горами следующая модификация, ближайший конкурент для Porsche 911 GT3.

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На этот раз мощность выросла на 26 л.с., а крутящий момент — на 50 Н·м по сравнению со стандартным GT 63, добравшись до уровней 603 л.с. и 850 Н·м. Время разгона до 200 км/ч удалось сократить на 0,5 с, и оно составляет 10,9 с. Разгон до 100 км/ч по-прежнему занимает 3,1 с, зато максимальная скорость выросла до 317 км/ч.

Охлаждение двигателя улучшается благодаря двум новым радиаторам в передних колёсных арках. Есть активное охлаждение у радиаторов переднего и заднего дифференциалов и раздаточной коробки системы полного привода 4Matic+. Новая геометрия охлаждающих каналов под кузовом и обновлённые тормозные крышки позволят тормозам проработать дольше. Сами они сделаны из углеродистой керамики с шестипоршневыми суппортами и 16,5-дюймовыми дисками. Задние стороны дисков — титановые.

Передняя часть выглядит даже более экстремальной, чем у наиболее мощной модели S E Performance. Обновлённые компоненты улучшают аэродинамический подъём передней оси на более чем 30 кг, увеличивая прижимную силу на задней оси на 15 кг.

Используются кованые 21-дюймовые колёса в серой матовой отделке Himalaya Grey. Установлены шины Michelin Pilot Sport 5 размером 295/30 спереди и 305/30 сзади. Можно также выбрать более агрессивный вариант в виде шин Pilot Sport Cup 2 R. Пока не были названы цены и вес автомобиля, но в США его появление ожидается в 2025 году.

#автомобили #mercedes
Источник: carbuzz.com
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