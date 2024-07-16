На сайте Mercedes в США появился конфигуратор модели Mercedes-AMG S63 E Performance 2024

Автолюбители в США получили возможность выбрать конфигурацию автомобиля Mercedes-AMG S63 E Performance 2024 по цене ниже ожидавшейся. S63 E Performance впервые была представлена в конце 2022 года с мощностью 791 л.с. и максимальной скоростью 290 км/ч. В Европе продажи начались чуть больше года назад по цене чуть больше 208000 евро. В США цена на $40000 ниже. Здесь базовая модель стоит $182250. Стандартная комплектация содержит 20-дюймовые колёса, есть также версии 21 дюйм за $2300 и $3300 за комплект.

реклама

Со всеми опциями и дополнительными элементами сборка China Blue с доставкой стоит $235430.

Если посмотреть на предложения конкурентов, электромобиль BMW i7 M70 стоит от $168500, хотя дополнительные опции могут предлагаться по цене до $5000. 21-дюймовые колёса обойдутся не дороже чем $1300. Как видно, предложение BMW дешевле, принося новшество вроде огромного экрана Theater Screen, но при этом мощность здесь лишь 650 л.с. По крайней мере, у покупателей есть выбор между производительностью и ценой.