В октябре в Китае ожидается появление аппаратов серии Xiaomi 15

Компания Xiaomi продолжает работу над своими смартфонами Xiaomi 15 и 15 Pro, которые в октябре должны быть представлены у неё на родине. Особое внимание к устройствам привлекает тот факт, что они будут первыми на процессоре нового поколения Snapdragon 8 Gen 4. Ещё более продвинутая модель Xiaomi 15 Ultra на этом же процессоре должна появиться уже в следующем году. Утечка информации от известного инсайдера под ником Ice Universe рассказала кое-что о камерах этого смартфона.

Изображение показывает аппарат с четырьмя камерами. Поскольку у моделей Xiaomi 15 и 15 Pro сзади только три камеры, речь должна идти о Xiaomi 15 Ultra.

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Сообщается, что эта модель получит телеобъектив с оптическим зумом 4.x и разрешением 200 Мп. Скорее всего, это будет камера-перископ. Она позволит снимать с более дальних расстояний и уместить в кадре больше объектов.

Недавно сообщалось также, что в этом устройстве будет применяться экран OLED с разрешением 2K. Это будет двухслойный дисплей. Под ним находится сканер отпечатков пальцев для входа в систему. Скорее всего, будет установлена Android 15 с программной оболочкой Xiaomi HyperOS 2.0. Объём оперативной памяти может достигать 24 ГБ, а ёмкость аккумулятора — 6200 мАч. Помимо Китая, этот аппарат будет предлагаться и за его пределами.