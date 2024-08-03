После запуска данного предприятия, компания сможет выпускать около 300 тысяч автомобилей в год

Китайская компания Xiaomi приступила к строительству второго завода по производству электромобилей в Пекине. Работы начались на прошлой неделе рядом с уже действующим производственным предприятием, сообщает новостное издание Nikkei.

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По имеющимся данным, оформление нового земельного участка завершилось 25 июля, и на следующий день стартовали подготовительные работы. Новый завод будет размещен поблизости от имеющегося завода Xiaomi в столице Китая.

Земля, занимающая площадь 530 тысяч квадратных метров, была приобретена компанией за порядка 116 миллионов долларов. По предварительным данным, на новом участке планируют возвести три производственных цеха, которые могут начать функционировать в 2025 году. После открытия второго завода годовая мощность компании составит 300 тысяч электромобилей, что должно помочь китайскому гиганту в улучшении своего положения на рынке.

Создание нового производства, вероятно, связано с высоким спросом на первый электромобиль Xiaomi, модель SU7. С июня его производят в две смены, и общее количество подтвержденных заказов на седан составляет около 100 тысяч, а очередь на его получение растянута на 37 недель. Естественно, учитывая популярность новинки Xiaomi и работу над выходом новых моделей, компания нуждается в срочном расширении своего производства.